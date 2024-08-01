آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب سفارة الاحتلال تنديدا باغتيال هنية

العالم _ الاردن

وأثار اغتيال هنية ردود فعل غاضبة ومنددة في الأوساط الأردنية على كافة المستويات الرسمية والشعبية والعشائرية، ودانت أحزاب وقوى سياسية ورسمية أردنية اغتيال هنية وأحد مرافقيه باستهداف مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

وهتف المشاركون في الوقفة التي دعت لها الحركة الإسلامية وملتقى دعم المقاومة للقائد الشهيد والمقاومة، وطالبوا بالثأر لدمائه ودماء الشهداء.

كما شهدت مختلف المحافظات والمخيمات الفلسطينية، على امتداد الأراضي الأردنية، فعاليات ومسيرات جماهيريّة حاشدة تنديدا بجريمة الاغتيال، رافعين لافتات تندد باستهدافه، وأخرى تؤيد المقاومة الفلسطينية وتطالبها بالرد على اغتياله.

وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بالصمت العربي والإسلامي إزاء الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو ما أدى إلى تمادي الاحتلال لاغتيال قيادي فلسطيني كبير كالشهيد إسماعيل هنية.

وأكد المشاركون دعمهم فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة وعلى رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام.

كان الشهيد القائد اسماعيل هنية قد تعرض لعملية اغتيال جبانة من قبل الكيان الصهيوني فجر امس الاربعاء، وهو يزور العاصمة طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان .