رسالة ملك السعودية الى بزشكيان: ندعو لتوسيع العلاقات بين ايران والسعودية

العالم - ايران

وافادت وكالة الانباء السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعث برسالة إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

واضافت ان مستشار الملك السعودي وزير الدولة الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، سلم رسالة تتصل بالعلاقات الثنائية مع إيران خلال استقبال الرئيس بزشكيان له الثلاثاء في العاصمة طهران.

وتابعت ان الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز نقل تحيات الملك السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لـ"الرئيس الإيراني وتمنياتهما لحكومة وشعب إيران المزيد من التقدم والازدهار".

وكان الأمير منصور بن عبد العزيز ونائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، قد شاركا في مراسم تنصيب الرئيس بزشكيان، الثلاثاء، رئيسًا للجمهورية الاسلامية الايرانية بطهران.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال الملك سلمان في رسالته: "يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد".

وأعرب الملك السعودي عن تطلعاته "إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي".

وعبر عن تمنياته لرئيس إيران الجديد بـ"موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".