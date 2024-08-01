شاهد.. جريمة اغتيال إسماعيل هنية توجه ضربة لاقتصاد كيان الاحتلال

العالم - خاص العالم

تداعيات بدءت تطل براسها عبر البيانات الصادرة من البنك المركزي الاسرائيلي و بورصة تل أبيب التي اكدت تراجع العملية الى قاع الشهر.

وسجلت اسعار الصرف في تعاملات اليوم ادنى مستوياتها منذ نهاية يونيو الماضي وفق البنك المركزي الاسرائيلي ومنصات عالمية لأسعار الصرف.

كما كان لقطاع الطيران النصيب الاكبر من الخسائر طوال فترة العدوان على غزة حيث اضطرت مطارات الكيان مرار تعليق الرحلات الجوية خلال فترة الحرب و مؤخرا اعلنت تل ابيب تعليق حركة الطيران في الشمال المحتل تحسبا لرد انتقامي من الجبهات المقاومة المساندة لقطاع غزة.

وادت العدوان على قطاع غزة ايضا إلى زيادة الإنفاق العام وتراجع التصنيف الائتماني، ومعاناة الشركات وتضرر القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث ارتفع الإنفاق الحكومي منذ بداية العام فوق ثلاثمئة مليار شيكل بزيادة اكثر من اربعة وثلاثين بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وسط توقعات باغلاق ستين الف شركة خلال السنة الحالية حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"واغلاق الكثير من مواقع البناء بعد منع خمسة وثمانين ألف عامل فلسطيني من العمل منذ بداية العدوان، مؤشرات سلبية تخيم على الاقتصاد الاسرائيلي دفعت بنك الكيان المركزي لخفض توقعات النمو للاقتصاد مع 'مستوى مرتفع' من عدم اليقين الجيوسياسي، وسط توقعات بحرب مطولة وأشد وطأة مع المقاومة الفلسطينية، وزيادة خطر التصعيد في الجبهة الشمالية.



https://images.skynewsarabia.com/images/v1/2023/10/23/1664211/1000/563/1-1664211.jpg