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باختصار..

غزة.. 300 يوم من الإبادة الجماعية

الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكثر من 130,000 شهيد وجريح في غزة، بعد 300 يوم من العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع.

العالم باختصار

وزارة الصحة في غزة: أكثر من 39,500 شهيد إرتقوا جراء العدوان الاسرائيلي منذ 7 اكتوبر.

وزارة الصحة في غزة: أكثر من 91,000 جريح تم تسجيلهم منذ بدء العدوان على غزة.

الأمم المتحدة: المجاعة انتشرت في جميع أنحاء القطاع وسط توقف كامل لدخول المساعدات.

منظمة الفاو: نصف سكان القطاع لا يملكون الطعام وأكثر من 20% منهم يقضون اليوم بدون طعام.

تقرير أممي: نحو 96% من سكان غزة( أكثر من مليوني شخص) سيواجهون أزمة غذائية بحلول أيلول / سبتمبر.

الحكومة في غزة: إرتقاء اكثر من 15,500 طفل شهيد منذ بدء العدوان الاسرائيلي.

الحكومة في غزة: أكثر من 17,000 طفل يعيشون بدون والديهم أو فقدوا إحدهما.

الحكومة في غزة: أكثر مثل 3500 طفل معرّض للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

وزاره الصحة في غزة: القطاع أصبح منطقة وباء لشلل الاطفال بسبب تدهور الحالة الصحية.

أكثر من 165 صحفيا استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر.

العدوان الاسرائيلي استهدف كل المرافق الطبية في القطاع وتضرر أكثر من 93% من هذه المرافق.

تقارير أممية: أكثر من 84% من مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تضررت أو تدمرت.

أكثر من 110 مدارس وجامعات تدمرت بشكل كامل ونحو 320 مدرسة وجامعة تدمرت بشكل جزئي.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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