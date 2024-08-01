إيران، رد حتمي ولا تراجع عن دعم المقاومة.. سياسة الإغتيالات، نجاح ميداني أم إفلاس أخلاقي؟

العالم - بانوراما

وقال بزشكيان في اتصال هاتفي مع القيادي في حركة حماس خليل الحية ان ايران قيادة وشعبا لن تتخلى عن نصرة المقاومة والشعب الفلسطيني.

الى ذلك أكدت إيران خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي أنها سترد على جريمة اغتيال اسماعيل هنية على أراضيها بعمليات خاصة.

هذا وكان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي اكد في بيان ان الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي بهذا العمل مهد الطريق لعقوبة قاسية وايران من واجبها أن تثأر لدماء من استشهد في حياضها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا اغتيال القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف في غارة قبل أسبوعين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إن تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات القسام هو شأن قيادة الكتائب.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.