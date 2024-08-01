شاهد.. 3500 مجزرة مروّعة إرتكبها الإحتلال في 300 يوم

العالم - خاص بالعالم

تشير وزارة الصحة الفلسطينية أن 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، وبتفصيل أكثر قتل الاحتلال خلال 300 يوم من الحرب ، 16,250 طفلاً ، كما قتل ما يقرب 11 ألف امرأة فلسطينية.

احصائية أخرى تشير الى واقع الأطفال في غزة وهي أن الحرب خلفت 17000 طفلا يتيما في غزة يعيشون دون والديهم أو بدون أحدهما.



أما أعداد الجرحى فتجاوز حاجز ال 90 ألف جريح ، 12000 جريح منهم تقف مستشفيات غزة عاجزة عن تقديم خدمات علاجية لهم وهم بحاجة الى السفر للعلاج في الخارج في وقت تغلق المعابر والحدود في وجه غزة.

كذلك في ظل نقص الإمدادات الطبية وانعدام القدرة الاستيعابية لدى مستشفيات القطاع خصوصاُ وان القطاع الطبي كان في عين الاستهداف الاسرائيلي ، وبلغة أرقام أيضاً دمر الاحتلال 34 مستشفى و أخرجها عن الخدمة كذلك دمر 68 مركزا صحياً و 162 مؤسسة صحية كما استهدف الاحتلال 131 سيارة إسعاف، أما الأطباء والمسعفين والعاملين في الحقل الطبي فقد بلغ عدد شهدائهم 885 شهيداً.

كل هذه الاحصائيات ولازالت الة القتل الاسرائيلية تواصل استهداف غزة بأطنان المتفجرات تشير الاحصائيات أيضاً الى أن الاحتلال قصف غزة ب الف81 طن من المتفجرات.

كل هذه المتفجرات سقطت على مساحة لا تتجاوز 360 كم مربع، مخلفة أعداداً مروعة من الشهداء والمفقودين والجرحى و40 مليون طن من الركام ، تقول الأمم المتحدة حسب تقديراتها بأن غزة بحاجة الى 15 عاماً لازالة الركام فقط .



كل هذا يحدث ولازال الغحتلال يمارس القتل ولازال 2 مليون فلسطيني في غزة، باتو نازيخن من بيوتهم ولاحقتهم آلة القتل الاسرائيلية.

حتى في الاماكن التي قال الاحتلال فيها كذباً أنها آمنة كل واحد منهم بات قصة يوثقها صحفيو غزة الذين هم في عين الاستهداف أيضاُ بعد أن قتل الاحتلال منهم 163 صحفياُ الى اللحظة ليصبح في غزة الصحفي شاهدا وشهيداً.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...