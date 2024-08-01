وقفة إحتجاجية للصحفيين في غزة بعد 300 يوم من القتل والعدوان

العالم - خاص بالعالم

كاميرا العالم تواجدت في مستشفى المعمداني في مدينة غزة، حيث ان المكان الذي يقف فيه مراسلنا ومجموعة من الزملاء الصحفيين هو المكان الذي كان يقف فيه الزميل الشهيد الصحفي اسماعيل الغول وينطلق برسائله الصحفيه لينقل للعالم أجمع ما يحدث في مدينة غزة، وفي قطاع غزة وتحديدا في منطقة الشمال.

اليوم تجمع الصحفيون من أجل تأبين هذا الشهيد وأرسل رسالة للعالم بأن الحقيقة لا يجب أن تقتل.. تستطيع"اسرائيل" فعلا أن تقتل اسماعيل الغول وغيره والعشرات من الشهداء الصحفيين، لكن لا تستطيع أن تقتل الحقيقة ولا تستطيع ان تقتل الصورة من شمال قطاع غزة.

هؤلاء الصحفيون يتجهزون للإنطلاق في هذه الوقفة التضامنية كانوا برفقة الشهيد الصحفي اسماعيل الغول وغيره من الشهداء الصحفيين، وأصبحوا اليوم في دائره الخطر الشديد الذي تحاول فيه"اسرائيل" وضعهم فيه من خلال استهدافهم المباشر.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الأربعاء،استشهاد صحفيين اثنين من قناة الجزيرة القطرية بقصف إسرائيلي استهدف سيارتهما في مدينة غزة.

وقال المكتب في بيان: "استشهد إسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرة، ومصورها رامي الريفي في مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 165 منذ بدء حرب الإبادة على غزة (في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)".

وأدان "بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين"، وحمله "كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء".

كما دعا المكتب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...