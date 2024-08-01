شهداء الأقصى تنشر مشاهد من إستهداف قوة للإحتلال بالقذائف المناسبة

العالم - خاص بالعالم

وفي تلخيص لعمليات المقاومة؛ نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد لتدمير ناقلة جند إسرائيلية بصاروخ موجه قرب برج الحسام في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي غزة.

وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدوا القسام استهداف قوة اسرائيلية متحصنة داخل بنايتين بعدة قذائف مضادة للأفراد والاشتباك معهم بالأسحلة الرشاشة في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

كما قاموا باستهداف التحشدات الاسرائيلية شرق جحر الديك بصواريخ 'SK-8' قصيرة المدى بالاشتراك مع سرايا القدس

من جهتها نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من استهداف وتدمير آليات الإحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

كما قامت سرايا القدس بالاشتراك مع كتائب القسام بخوض اشتباكات ضارية مع قوة اسرائيلية في مخيم الشابورة بمدينة رفح وأوقعت أفرادها ما بين قتيل وجريح.

كما استهدفت آلية عسكرية اسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع في منطقة أبو الصابر بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

بدورها نشرت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، مشاهد من استهداف قوة إسرائيلية تحصنت في أحد المنازل في تل الهوا بالقذائف المناسبة

هذا فيما تتواصل المعارك والاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلية على عدة محاور، وذلك خلال التصدي لعمليات التوغل وسط تقدم جزئي للآليات العسكرية على شارع الرشيد غرب مدينة غزة، تزامنا مع إطلاق نار وقذائفها بشكل مكثف.

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