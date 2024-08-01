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قائد الثورة الإسلامية يؤكد على أن الثأر لدم الشهيد هنية واجب على إيران

الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

جنازة تليق بالابطال أقامها الإيرانيون للشهيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي أمّ الصلاة على الضيف الشهيد. 

العالم - خاص بالعالم

تفقد آية الله خامنئي نجلي الشهيد اسماعيل هنية، بعدها انطلق الموكب الجنائزي المهيب في شوارع العاصمة الايرانية طهران.

يرى المراقبون أن الحضور الشعبي الإيراني الواسع هو يعني أن الأخذ بثار الشهيد اسماعيل هنية مطلب شعبي ايراني.

وقال أحد المواطنين الإيرانيين:"قضية القدس بالنسبة للشعب الايراني قضيتة محورية لذا كل شهيد في هذا الطريق تشيعه الجماهير كالابطال".

وقالت مواطنة إيرانية:" لقد قتلوا ضيفنا..أتينا الي هنا لنشيّعه ونطالب بأخذ ثأره".

اما رسميا جاء الكلام على لسان رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، حيث قال ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب حطأ استراتيجيا باغتيال هنية وأن إيران ستثأر لدماء الشهيد وطبيعة الثأر لايمكن ان يتصورها العدو.

وكان قائد الثورة الاسلامية آيه الله السيد علي خامنئي قد أكد أن الثأر لدم الشهيد اسماعيل هنية واجب على الجمهورية الاسلامية، حيث استشهد على أراضيها، معتبرا أن الكيان الصهيوني باغتياله لهنية مهّد لنفسه الارضية لعقاب قاس".

ومن جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ان طهران ستدافع عن سلامة اراضيها وتجعل الغزاة يندمون على اعمالهم الجبانة.

كما توعد حرس الثورة الاسلامية بأن جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ستلقى ردا قاسيا ومؤلما من ايران ومحور المقاومة ورأى في الجريمة انتهاكا واضحا للقواعد والقوانين الدولية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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