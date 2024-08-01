مكتب حماس بصنعاء يقيم مجلس عزاء للشهيد إسماعيل هنية

العالم - خاص بالعالم

على مدى ثلاثة ايام يستقبل مكتب حركة حماس بالعاصمة صنعاء مجلس عزاء الشهيد اسماعيل هنية. ندد المشاركون فيه بجريمة استهداف القادة في محور المقاومة، مؤكدين ان ذلك لن يزيد المحور الا عزما وصلابة وثباتا في مواجهة الكيان الصهيوني الذي تورط بهذه العملية الاجرامية لينقل المعركة الى مستوى اوسع وابعاد اكبر لتكون عواقبها وخيمة على الكيان الغاصب.

وقال محمود الجديد نائب رئيس الوزراء اليمني:"نعزي نفسنا ونعزي أمه الإسلامية ونعزّي كل أحرار العالم بهذا المصاب الجلل، كما نهنئ حركة حماس ونهني كل محور المقاومة بهذه الشهادة ونهنئ ما تبقى من أسرة هذا الشهيد العظيم".



وقال معاذ أبو شمالي ممثل حركة حماس في اليمن:" اليوم اجتمع في مكتبنا مكتب حركة المقاومة الاسلامية حماس طائفة من خيرة أبناء اليمن ليقدموا واجب العزاء والتهنئة باستشهاد القائد الشيخ المجاهد اسماعيل هنية، هذا المجيء له دلالة على أننا امة واحدة، مهما حاول الأعداء تقسيمنا فإنهم يسعون إلى أن يقسموا هذه الامة نحن أمة واحدة وووحدتنا هي مصدر نصرنا ان شاء الله على هذا العدو المتغطرس".

الأوساط اليمنية على المستوى الشعبي والرسمي استنكرت جريمة اغتيال الشهيد اسماعيل هنية وغيره من القادة.

حيث اعلن رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن الحداد ثلاثة ايام وتنكيس الاعلام مع التأكيد على استمرار الدعم والمساندة لمحور الجهاد والمقاومة في الانتقام لكل الشهداء ولمظلومية الشعب الفلسطيني واسناد المجاهدين في قطاع غزة.

وقال عبد الله العليبي مستشار وزير الداخلية في اليمن:" ان سياسة الإغتيال هذه لن تحقق له النصر ولن تاتي له بالسلام، ولن تاتي له إلا في زيادة الحرب ضده واستمرار الجهاد واستمرار الجهاد حتى تحرير فلسطين باذنه تعالى".



وقال حسن الحمران رئيس الملف الفلسطيني لحركة أنصار الله اليمنية:" سوف نمضي على الجراحات حتى نحقق النصر باللهيب الجراحي، وما يلقاه الاحرار المجاهدين المؤمنين المرابطين في فلسطين هو نموذج للبشرية كلها وهنيئا للذين يستشهدون في ميدان الشرف".

الجميع هنا اشادوا بالشهيد واحيو سيرته الجهادية على طريق القدس مشيرين الى ان فقدانه خسارة كبرى للامة الاسلامية باعتباره فارسا وحاملا للراية في ميدان الجهاد ودرب الاقصى.

فيما أكد السيد عبد الملك الحوثي في بيان نعيه للشهيد انه مهما بلغت التضحيات فإن العاقبة المحتومة هي النصر وزوال العدو الاسرائيلي وكيانه المؤقت المدعوم امريكيا.

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