باقري: إيران عاقدة العزم على اتخاذ أي إجراء ضرور للذود عن أمنها القومي

العالم – إيران

وبعث باقري بهذه الرسائل بصورة منفصلة أن كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، طالب فيها بالتنديد بالعمل الإرهابي والعدواني الذي قام به الكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وكذلك عقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي واجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.

وتم في الرسائل التنديد بأشد العبارات بالعمل الإرهابي والعدواني للكيان الصهيوني واعتبر أن: الانتهاك السافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذلك انتهاك سيادة بلادنا وأمنها القومي يشكل تهديد جادا للسلام والأمن الإقليميين والدوليين.

وتم التأكيد أن الجمهورية الإسلامية عاقدة العزم على اتخاذ أي إجراء ضروري للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها ضد المعتدين.

ودعت الرسائل في الختام أعضاء الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي للالتزام بمبادئ القانون والأخلاق في مواجهة السلوكيات غير القانونية للكيان الصهيوني المارق والعنصري والمحتل، والحد من استمرار الاعتداءات والجرائم والإبادة الجماعية التي يقترفها هذا الكيان ضد فلسطين وغزة.