نتنياهو يخطط لإقالة وزير الدفاع ورئيسي الأركان والشاباك.. لهذا السبب!

العالم - خاص بالعالم

مصادر للهيئة، ذكرت أن "نتنياهو كان ينوي إقالة جالانت، بعد عودة رئيس الوزراء من واشنطن الأسبوع الماضي"، لكن "عمليات الاغتيال عرقلت الأمر".



ولفتت هيئة البث، إلى أن هدف نتنياهو من إقالة هؤلاء المسؤولين هو "تشكيل مستوى عسكري، وأمني ينفذ أوامره بشكل تام.



وقال أحمد منى المختص بالشأن الاسرائيلي:" نحن نرى أن الخلاف لا زال يتصاعد والخلاف قد بدأ في اول الحرب وليس بخلاف جديد، ولكنه يزداد يوما بعد يوم، وكما يبدو ان بنيامين نتنياهو غير معني بنهاية الحرب وغير معني في صفقة التبادل، وهذا وهو الخلاف الاساسي بين بنيامين نتنياهو كرئيس للحكومة وبين المؤسسة العسكرية كاملة".



صحيفة "معاريف العبرية ذكرت أن نقاشات دارت بين نتنياهو، ورؤساء الأجهزة الأمنية بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، وشهدت توترات وصلت لـ"حد الصراخ في وجه بعضهم البعض".



الصحيفة أشارة الى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين أدركوا في نهاية المحادثات مع نتنياهو أنه "غير مهتم بالصفقة"، كما نقلت عن رئيس المخابرات الإسرائيلية "الموساد"دافيد بارنياع قوله في الاجتماع"هناك صفقة، إذا تأخرنا أكثر قد نضيع الفرصة، علينا".



فيما قال رئيس "الشاباك": "أشعر أن رئيس الوزراء لا يريد المقترح الذي على الطاولة.. إذا كان الأمر كذلك، فأخبرنا"، وتلك الخلافات أنعكست بشكل كبير على الشارع الاسرائيلي الذي ما زال يخرج للإحتجاج رغم تحذيرات الامن بعدم الخروج بسبب الظروف الأمنية الخطيرة.

وقال محمد زحايكة المحلل السياسي الفلسطيني:" اننا امام خيارين إما أن الوضع سوف ينهار أو يتجه باتجاه تصعيد خطير في المنطقة بشكل كامل، خاصة اذا ما قامت ايران ومحور المقاومة بالرد على هذه الاستفزازات والإعتداءات الاسرائيلية عليها، او أن يتم التوصل الى صفقة تكون مفيدة جدا للمقاومة الفلسطينية وتحقق بعض الانجازات".



ويزداد الوضع سوءا في ظل التوترات الامنية ورفع حالة التأهب القصوى بكل تشكيلات الجيش والجبهة الداخلية مع إنتظار الرد المرتقب الايراني ومحور المقاومة.

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