شهداء ومصابون في اقتحام قوات الإحتلال لبلدة عقابا بالضفة الغربية

العالم - خاص بالعالم

الدم الفلسطيني لا يتوقف وعن النزيف منذ قرن مضى، فهذه البلاد المنهكة لا زالت تقاوم الاحتلال وتسير في قوافل الشهداء وبوصلتها القدس، وفي طريق التحرير استشهد اربعة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الاسرائيلي لبلدة عقابا شمال طوباس تصطدم بمقاومة شرسة لم يستطيع النيل منها ليرسم صورة نصر وهمية بقتل المدنيين.

وقال احمد ابو دواس وهو مقاوم في كتيبة طوباس التابعه لسرايا القدس:" المقاومه ليست بهذه الطريقة بقتل الناس المدنيين وقتل المقاومين وتقتل وتقتل وهذه الطريقة تنهيها وذلك يشعل فتيل المقاومة وفتيل الحالة الموجودة في الضفه الغربية.. والحالة في الضفة الغربية مستمرة حتى إنهاء هذا الاحتلال

المقاومة كسرت معادلة البقاء للاقوى.. الأقوى هنا من بقي صامدا لتبقى لكم رواية حقيقية مسرحها الضفه الغربية وعنوانها التحدي والصمود.

وارتفع ضحايا الاقتحام الإسرائيلي لبلدة عقابا بمدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، حيث داهمت قوات إسرائيلية خاصة البلدة، مما أدى لاندلاع اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وتصدى مقاومون من مختلف الفصائل لقوات الاحتلال، استخدم خلالها المقاومون العبوات المتفجرة والرصاص الحي.

كما أعلنت القوى الوطنية في محافظة طوباس عن يوم الثلاثاء يوم إضرابٍ عامٍ وشاملٍ وحدادٍ يشمل كل مناحي الحياة في محافظه طوباس حداداً على أرواح الشهداء.

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