موقع واللا العبري: الشاباك يعد مخبأ ليتحصن به نتنياهو وقادة الأمن

العالم - خاص بالعالم

نتنياهو كان قد قال في وقت سابق إن 'إسرائيل تخوض حربا متعددة الجبهات ضد إيران، وإنها مستعدة لكل السيناريوهات الدفاعية والهجومية على حد قوله.

وتضاربت التقديرات الإسرائيلية بشأن طبيعة الضربة التي ستوجهها إيران ضد الكيان المحتل وقد نشرت صحيفة 'يسرائيل هيوم'، العبرية تقريرا أن التقديرات تؤكد أن إيران تمتلك صواريخ باليستية متطورة جدا قد تهاجم بها إسرائيل منها شهاب 3 وخيبر شكن' مشيرة إلى أن بعض صواريخ إيران الباليستية المتطورة يصعب رصدها واعتراضها ويمكنها تجاوز المنظومات الدفاعية'.

في الأثناء أعلنت إيران رفضها دعوات أميركية وعربية لتخفيف ردها على اغتيال الشهيد اسماعيل هنية هذا ما تحدثت به صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية مشيرة إلى ان إيران أبلغت دبلوماسيين عرب أنها لا تهتم إذا أدى الرد ضد إسرائيل إلى اندلاع حرب.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن مصادر إيرانية أن إيران تعتبر أن ما حصل في جريمة اغتيال الشهيد إسماعيل هنية تجاوزا لخطوطها الحمر، بمعزل عن تفاصيل العملية'، وإنها تتعامل مع الموضوع على هذا الأساس.

مشيرة إلى أن إيران سترد بطريقة تتجاوز الخطوط الحمر لدى الاحتلال الإسرائيلي وإنها لن تستجيب للضغوط ورسائل التهدئة لأن أي تخل عن الرد سيفتح الباب أمام المزيد من الاعتداءات الإسرائيلية.

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