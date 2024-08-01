حماس تعلق على تكرار الاحتلال مزاعم اغتيال محمد الضيف

العالم - فلسطين

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، إن تأكيد أو نفي استشهاد أي من قيادات القسام، هو شأن قيادة كتائب القسام وقيادة الحركة.



وتابع في بيان له: "مالم تعلن أي منهما، فلا يمكن تأكيد أي خبر من الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام أو من قبل أي أطرف أخرى".



وفي وقت سابق من الشهر الماضي، علق القيادي في حركة حماس، خليل الحية، على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي استهداف الضيف.

وقال الحية : ‏"نقول لنتنياهو إن ⁧محمد الضيف‬⁩ سمع خطابك البائس الليلة وكان يستهزئ بأكاذيبك".



وتابع بأن "نتنياهو كان يتمنى أن يعلن في هذا المؤتمر البائس نصرا مزيفا، وهو ادعى استهداف القيادي محمد الضيف والقيادي رافع سلامة، وقال إننا لا ندري مصيرهما في دلالة واضحة على فشل هذا الاستهداف الكاذب، وهذه محاولة من الجيش المجرم لتسويق جرائمه ضد شعبنا".



وأضاف: "نؤكد أن مزاعم الاحتلال ومزاعم نتنياهو هي مزاعم كاذبة، نطمئن شعبنا رغم الألم الذي يعتصرنا لعشرات الضحايا والشهداء، ونؤكد أن دماء القائد محمد الضيف ليست أغلى من دماء أصغر طفل فلسطيني".



وشدد على أن "الادعاء باستهداف قيادات هنا وهناك هو تبرير سخيف لقتل النساء والأطفال، وكل فلسطيني إن كان في غزة أو الضفة أو أي مكان".



وأكد الحية أن "المقاومة وشعبنا أثبتوا صمودهم في غزة، وأظهروا أن الجيش ألعوبة ويستهدفونه في كل مكان، ويحيلون دباباته إلى حطام، وهذا الجيش الذي ظهر بهذه الصورة الضعيفة، أراد أن يرد الاعتبار لهذه الهزيمة".