شاهد.. الإحتلال يرتكب 3 مجازر في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

العالم - خاص بالعالم

فخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر في القطاع أدت إلى ارتقاء أكثر من ثلاثين شهيداً ونحو سبعين جريحاً.

فبعد ساعات قليلة من شن الاحتلال قصف مدفعي على المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قام بنسف مباني سكنية شرقي المدينة، رافقه استهداف مدفعي شديد.

وفي خان يونس وشمال رفح أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، انتشال عشرات الشهداء من تحت الركام فيما أكدت مصادر قيام الاحتلال بأربع غارات جوية استهدفت شرقي دير البلح وسط القطاع إضافةً إلى قصفه منزلاً في منطقة المشاعلة في المدينة.

وتزامن مع استهداف مدفعية الاحتلال شمالي غربي النصيرات وسط قطاع غزة، إضافةً إلى استهدافه منطقة المغراقة والزهراء وشمالي المخيم في عدّة مرّات.

جرائم الاحتلال قابلتها المقاومة الفلسطينية بتصعيد عملياتها في غزة.. فقد أعلنت كتائب القسام إنها أوقعت القوات الإسرائيلية المتوغلة في كمين قاتل شرقي خان يونس ما أسفر عن مقتل وجرح العديد منهم كما أكدت أنّها اشتبكت بصورة مباشرة مع قوة إسرائيلية راجلة من نقطة الصفر، موقعةً أفرادها بين قتيل ومصاب، وذلك في شرقي حي الفراحين، شرقي خان يونس.



كتائب شهداء الأقصى، قصفت بدورها، بوابل من قذائف 'الهاون'، من العيار الثقيل، جنود الاحتلال وآلياته المتقدّمة شرقي رفح كما استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تجمّعاً لجنود الاحتلال وآلياته في محيط معبر رفح، بقذائف 'الهاون' من العيار الثقيل.

في غضون ذلك، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصفها بقذائف 'الهاون' جنود 'جيش' الاحتلال وآلياته على خط الإمداد في محور 'نتساريم'، في مدينة غزة.

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