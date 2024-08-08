شاهد.. حزب الله يستهدف منصات القبة الحديدية بالجليل الغربي

العالم - خاص بالعالم

فبصليات من صواريخ الكاتيوشا استهدفت المقاومة منصات ‏القبة الحديدية ومرابض مدفعية الاحتلال وانتشار آلياته في منطقة خربة منوت في الجليل الغربي ‏المحتل.‏



وبصواريخ بركان قصف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية ثكنتي برانيت ما أدى ‏لتدمير جزء منها واشتعال النيران فيها وزرعيت التي تضم مقر قيادة الكتيبة التابعة ‏للواء الغربي.



كذلك استهدفت المقاومة بمسيرة انقضاضية تجمعًا لجنود الاحتلال ‏في موقع المرج وبالأسلحة الصاروخية موقعي المالكية ‏والسماقة والتجهيزات ‏التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.



وفيما تحدث إعلام الاحتلال عن رصد نحو ثلاثين صاروخا من لبنان اعترفت إذاعة جيش الاحتلال بسقوط خمسة عشر صاروخا في مناطق شلومي والكابري بالجليل الغربي.

وكشف إعلام الاحتلال عن سقوط صواريخ بين شلومي ونهاريا و في منطقة يعرا بالجليل الغربي وفي منطقة 'حرفيش' بالجليل الأعلى دون تفعيل صافرات انذار.



صحيفة 'إسرائيل اليوم' العبرية قالت إنه على الرغم من القلق لدى بعض الجمهور الإسرائيلي لم يخرج أي من مسؤولي الاحتلال إلى الجمهور لطمأنتهم أو شرح الى أين يتجه كيانهم.

وفيما حذرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية من أن الكيان ليس لديه الوقت للاستعداد وأن حزب الله يستطيع في وقت قصير إخراج منصات الإطلاق وإرسال الصواريخ.

صرح اللواء في إحتياط جيش الاحتلال غيرشون هكوهين أن حزب الله بطل في توثيق أعماله ويعرف كيف يعرض الهجمات بطريقة تنتج وعياً بالخوف والردع وأنه أبدع في إظهار الجيش الإسرائيلي ضعيفا وعلى أنه بط في حقل الرماية.

ليختم مراسل إذاعة جيش الاحتلال بالقول إن كيانه سيواصل الانتظار بفارغ الصبر هجوم حزب الله وقد نسي مسؤولوه منذ فترة طويلة أن الشمال يتعرض لهجوم من قبل حزب الله منذ عشرة أشهر.

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