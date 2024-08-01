شاهد.. وصول جثمان الشهيد إسماعيل هنية إلى الدوحة تمهيدًا لدفنه غدًا

العالم - فلسطين

وستقام صلاة الجنازة على الشهيد بعد صلاة الجمعة في مسجد "الإمام محمد بن عبد الوهاب" بالعاصمة القطرية.

وكانت العاصمة الإيرانية طهران قد شهدت في وقت سابق اليوم مراسم تشييع للشهيد اسماعيل هنية بحضورٍ رسمي وشعبي، وذلك غداة اغتياله في مقر إقامته. وأكدت حركة حماس أن هنية اغتيل قبيل فجر أمس إثر استهدافه بغارة إسرائيلية.

وقد أمّ قائد الثورة الإسلامية في ايران آية الله السيد علي الخامنئي صلاة الجنازة على جثمان هنية، حيث تجمع حشد من المشيعين يحملون صور الشهيد وأعلاما فلسطينية في جامعة طهران.

وشاركت حشود غفيرة من الإيرانيين في تشييع جثمان هنية في طهران. وسارت شاحنة عليها نعشا هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان بإتجاه ميدان آزادي بالعاصمة طهران، ورافقها المشيعون الذين أشادوا بالمقاومة ورفعوا لافتات تطالب بالثأر لاغتيال هنية أثناء وجوده ضيفا في إيران، كما أحرقوا أعلاما إسرائيلية.