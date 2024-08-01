علي باقري مخاطبا غوتيريش: ليقف المجتمع الدولي أمام الكيان الاسرائيلي

العالم – إيران

وأجرى المشرف على وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري كني، مباحثات هاتفية، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأكد باقري أن العمل الإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني باستشهاد إسماعيل هنية في طهران، بالإضافة إلى انتهاك وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وانتهاك السيادة الوطنية لإيران، عرض السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين للخطر، مشددا على أن إيران لن تتخلى عن حقها الأصيل في الدفاع عن النفس واتخاذ الإجراء المضاد في معاقبة الصهاينة المجرمين.

وأشار إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناء على طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأدان قيام أميركا والدول الأوروبية في منع إدانة اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وأكد أن هذا العمل العدواني للكيان الصهيوني يعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر ويجب على المجتمع الدولي أن يقف أمام هذا الكيان الإجرامي للحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين.

كما أكد المشرف على الخارجية على عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بناء على اقتراح الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإدانة ومواجهة الأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني.

بدوره أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه أدان الهجومين اللذين شنهما الكيان الصهيوني في جنوب بيروت وطهران، لافتا إلى أنه وفقا للقانون الدولي، يحق للجمهورية الإسلامية الإيرانية الدفاع المشروع والدفاع عن النفس ضد انتهاك الأمن القومي ووحدة أراضيها.

وأعرب عن قلقه إزاء احتمال نشوب حرب واسعة النطاق في لبنان وآثارها وعواقبها.

وفي ختام هذه المباحثات أكد المشرف على الخارجية الإيرانية على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الصهيوني لمنع استمرار جرائمه في غزة وإنقاذ الشعب المظلوم في هذا القطاع من العصابة الإجرامية الحاكمة في تل أبيب.