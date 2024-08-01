اول رد فعل من الإعلام العبري على توعّد السيد نصر الله

العالم - الاحتلال

وعلّقت القناة الـ"12" العبرية على خطاب السيد حسن نصر الله اليوم بالقول إن "أهم جملة قالها هي أننا دخلنا مرحلة جديدة من القتال". وأضافت أن السيد نصر الله قال إنه "حتى الآن، كنا جبهات مساندة"، بمعنى أن الجبهة الأساسية كانت غزة، بينما كانت سائر الجبهات جبهات مساندة. ونقلت القناة عن السيد قوله إنه "لم تعد هناك جبهات مساندة، بل معركة واحدة كبرى".

ومساء اليوم أكد السيد حسن نصر الله أن رد المقاومة على الجرائم الاسرائيلية الاخيرة محسوم ولا نقاش فيه وأن على الكيان الاسرائيلي ومن خلفه أن ينتظره. ووجه خطابه الى قادة الاحتلال ومن لف لفهم قائلا: "إضحكوا قليلاً ولكن ستبكون كثيراً وأنتم لم تعلموا أي خطوط تجاوزتم وأي نوع من العدوان ارتكبتم".

وكان الاحتلال الاسرائيلي قد اغتال يوم امس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية بعملية غادرة في العاصمة الايرانية طهران، وقبل ذلك بيوم اغتال القائد في حزب الله السيد فؤاد شكر بقصف على الضاحية الجنوبية لبيروت، اسفر عن استشهاده بالاضافة الى عدد من المدنيين بينهم نساء واطفال.