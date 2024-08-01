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باقري: الكيان الصهيوني عرض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي للخطر

باقري: الكيان الصهيوني عرض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي للخطر
الخميس ٠١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد المشرف على الخارجية الإيرانية أن الكيان الصهيوني قد تجاوز الخطوط الحمر باغتيال الشهيد إسماعيل هنية وعرض السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين للخطر.

العالمإيران

وأكد المشرف على الخارجية الإيرانية في مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن: الكيان الصهيوني قد تجاوز الخط الأحمر باغتيال الشهيد إسماعيل هنية وعرض السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين للخطر، لذلك ما من شك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم حقها الأصيل والمشروع في الدفاع وحماية سيادة أراضيها وأمنها القومي.

ووجه باقري الشكر لروسيا بصفتها رئيسة مجلس الأمن الدولي لدعمها طلب إيران عقد جلسة استثنائية لهذا المجلس، وأدان قيام أميركا والدول الأوروبية في منع إدانة جريمة اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران.

وأكد أن التعاون بين موسكو وطهران يمكن أن يوقف الأعمال العدوانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في تعريض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر.

بدوره أدان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وانتهاك الكيان الإسرائيلي للسيادة الوطنية وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: على الرغم من أن أميركا وأوروبا منعت مجلس الأمن من إدانة هذا العمل العدواني، لكن روسيا أعدت بيانا في إطار أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة يدين هذا العمل العدواني، والذي سيتم الانتهاء منه قريبا وإصداره في الأمم المتحدة.

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