الاحتلال يرتكب مجزرة بإستهداف نازحين في مدرسة بالشجاعية بـ3 صواريخ

العالم - فلسطين

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل إن 15 شهيدًا ارتقوا وأصيب آخرون نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مدرسة دلال المغربي التي تؤوي نازحين بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأوضح في تصريح صحفي، أن الاحتلال استهدف بثلاثة صواريخ حربية مدرسة دلال المغربي التي تؤوي آلاف النازحين، ما أدى إلى تدميرها بالكامل فوق رؤوس من فيها، ووصل 15 شهيدًا إلى مستشفى المعمداني بغزة فيما لا زال شهداء آخرون تحت الأنقاض.

وأوضح شهود عيان، أن طواقم الدفاع المدني تعمل داخل المدرسة في البحث عن ضحايا جراء الهجوم الإسرائيلي.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح، حيث يبلغ الجيش الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها. ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء إلى بيوت أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياما في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مليوني شخص. وبدعم أمريكي يشن الكيان الاسرائيلي منذ التاريخ المذكور حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الاحتلال العدوان متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفه فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.