وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السعودي يبحثان هاتفيا التوتر في الشرق الأوسط

العالم-الامريكيتان

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لأمريكية ماثيو ميلر، في بيان إن بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي، وبحثا التوترات والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وأكد بلينكن خلال المحادثة على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن، كما شدد على أهمية منع تصعيد الصراع أو انتشاره.

وأشاد الوزير بلينكن بجهود السعودية لتسهيل المساعدات المقدمة إلى غزة.

كما تطرق الوزيران إلى تطورات الأوضاع في السودان وناقشا الحاجة إلى مشاركة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في محادثات وقف إطلاق النار المخطط لها في أغسطس، والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المحتاجين.