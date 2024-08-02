تهيب الكيان من رد محور المقاومة ومواقف السيد نصرالله

العالم – مع الحدث

كيف تفهم الاجراءات الاحترازية التي اعلنها الشاباك لتحركات نتنياهو ووزرائه والتي تحتاج الى إذن منه؟

ما أهمية المواقف التي اطلقها الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله في تشييع الشهيد شكر بأن ما يحدث لم يعد جبهات اسناد بل معركة كبرى مفتوحة؟

ماذا عن دعوة الاحتلال لإنتظار الرد الآتي حتما وأنه بيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان؟

كيف يفهم العدو رسالته الى الاسرائيليين بأنهم سيبقون كثيرا لأنهم لم يعلموا أي خطوط حمر تجاوزوا؟

ماذا عن قوله بأن العدو لا يعرف من أين سيأتي الرد، من شمال فلسطين أو جنوبها؟ وهل سيكون متفرقا أو متزامنا؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى الرد المرتقب من المقاومة على جريمة اغتيال الاحتلال الشهيدين اسماعيل هنية وفؤاد شكر ورفاقهما.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..