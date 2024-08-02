شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال شقة ومدرسة في غزة

العالم - فلسطين المحتلة

أكدت مصادر في الهلال الأحمر، أنه تم انتشال عدد من الشهداء وإجلاء عدد من الجرحى من شقة سكنية تعود لعائلة ابو هاشم، الواقعة في شارع الجلاء بمدينة غزة.

ياتي ذلك في وقت لا زالت قوات الاحتلال الصهيوني تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 301 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وأفاد مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف فجر اليوم الجمعة، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

شهداء وجرحى في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بقصفه مدرسة تؤوي نازحين في غزة

ومساء امس الخميس، استشهد 15 مواطنا وأصيب آخرون، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه مدرسة تؤوي نازحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال قصف مدرسة "دلال المغربي" التي تؤوي نازحين، بجوار عيادة صبحة الحرازين في حي الشجاعية، ما أسفر عن استشهاد 15 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 50 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن طيران الاحتلال قصف المدرسة بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى تدميرها بالكامل على رؤوس النازحين.

وقالت مصادر طبية بأن جثامين 39 شهيدا وصلت إلى المستشفيات إثر تواصل قصف الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر يوم أمس الخميس.

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، استشهد مواطنان وأصيب آخران، في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

واستشهد مواطن وأصيب 6 آخرين، في قصف الاحتلال منزلا في منطقة السلاطين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

كما استشهد ثلاثة مواطنين في استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين بصاروخ استطلاع في مخيم 1 وسط النصيرات وسط القطاع.

واستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال شارع العشرين في مخيم النصيرات.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد مواطنان في قصف مسيّرة للاحتلال على منطقة "بئر كندا" في المدينة، كما استشهد ثلاثة مواطنين في قصف الاحتلال على حي تل السلطان غرب المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39480 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91128 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.