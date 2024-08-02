زاخاروفا تعلق على تبادل السجناء بين روسيا وامريكا

العالم - روسيا

وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "ما يسميه الكثيرون بالتبادل، أود أن أسميه معركة ضبط النفس. ضبط النفس بالنسبة للسجناء والسلطات السياسية والاستخبارات".

وأضافت: "ربما كانت هذه مسألة ثقة وأمل بأن الشعب والدولة وراءك. وحولت قصة اليوم هذه الثقة والأمل إلى علم أننا لا نترك أبناء جلدتنا".

وقد أجرت روسيا وامريكا يوم الخميس عملية تبادل للسجناء، حيث تمت استعادة 8 مواطنين روس محكوم عليهم بالسجن في عدد من الدول الغربية مقابل الإفراج عن 16 من المواطنين الروس والأجانب المدانين بمختلف التهم في روسيا. وشارك في الصفقة التي عقدت بوساطة تركيا ما مجموعه 7 دول.