حزب الله يتصدى لمقاتلات الاحتلال اخترقت الأجواء اللبنانية ويجبرها على التراجع

العالم - لبنان

وقال "حزب الله" في بيان انه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، أطلق مجاهدو ‌‌‏‌‏المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي ليل يوم الخميس 1-8-2024 صواريخ مضادة ‏للطائرات على طائرات العدو الحربية داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على ‏التراجع والانسحاب الى خلف الحدود‏ اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وفيما يلي نص بيان استهداف طيران العدو:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

‌‌‏‌‏المقاومة الإسلامية تطلق صواريخ مضادة ‏للطائرات على طائرات العدو الحربية فوق الجنوب اللبناني وتجبرها على التراجع

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، أطلق مجاهدو ‌‌‏‌‏المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي ليل يوم الخميس 1-8-2024 صواريخ مضادة ‏للطائرات على طائرات العدو الحربية داخل الاجواء اللبنانية في منطقة الجنوب مما أجبرها على ‏التراجع والانسحاب الى خلف الحدود‏ اللبنانية مع فلسطين المحتلة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

‏ الجمعة 2-8-2024‏

‏27 المحرّم 1446 هـ

المصدر: الاعلام الحربي

* كما ردت المقاومة الإسلامية بعشرات صواريخ الكاتيوشا على الاعتداء الصهيوني الذي استهدف المدنيين في بلدة شمع وأدى إلى استشهاد عدد منهم، مستهدفة مستوطنة “متسوفا” في شمال فلسطين المحتلة.

وفيما يلي نص بيان استهداف مستوطنة “متسوفا”:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على اعتداء ‏العدوّ “الإسرائيلي” على بلدة شمع واستشهاد عدد من المدنيين فيها، قام مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‌‌‏يوم الخميس 1 – 8 – 2024 بإطلاق عشرات من صواريخ الكاتيوشا على مستوطنة متسوفا.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 1 – 08 – 2024‏

‏26 المحرّم 1446 هـ