استشهاد أسير فلسطيني داخل معسكر سديه تيمان الصهيوني

العالم - فلسطين

وقالت “شؤون الأسرى” و”النادي”، في بيان مشترك، الخميس: إن “الأسير إسلام السرساوي (42 عاماً) أعتقل خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي الأخير لمجمع الشفاء الطبي”.

وأضاف البيان أن “الأسير السرساوي استشهد جرّاء تعرضه للتعذيب داخل معسكر (سديه تيمان)، وهو واحد من بين العشرات الذين ارتقوا في سجون ومعسكرات العدو ويواصل العدو إخفاء هوياتهم”.

وأوضح البيان ” أنه “ووفقاً للمعطيات التي جرى التأكد منها، فقد استشهد السرساوي قبل 4 شهور، إلى أن حصلت مؤسسات الأسرى على معلومات مؤكدة حول مصيره اليوم”.

وأشار إلى أنّ الأسير الشهيد السرساوي يعمل ضابطاً في جهاز الشرطة، وقد اعتقل برفقة العشرات من داخل مجمع الشفاء الطبي، ولم يتم الكشف عن مصيرهم أو أماكن اعتقالهم في حينه، جرّاء الإخفاء القسري.

ولفت البيان إلى أنه بارتقاء الأسير الشهيد سرساوي يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 257، منهم 20 ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة على غزة في الأول من أكتوبر الماضي، وهم ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بالإضافة إلى عشرات المعتقلين من غزة استشهدوا، ويواصل العدو إخفاء هوياتهم”.

وطالبت “شؤون الأسرى” و”النادي”، مؤسسات المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف جريمة الإخفاء القسري، وجرائم التعذيب المتصاعدة بشكل غير مسبوق داخل سجون ومعسكرات العدو، وعدم ترك الأسرى والأسيرات فريسة لسلطات العدو وسياستها الممنهجة.

ونوه البيان إلى أن إدارة سجون الاحتلال، تمتلك اليوم دعم أكبر من أي وقت وبقرار سياسي من حكومة نتنياهو، بقتل الأسرى، إذ يواجه الأسرى أقسى وأشد المراحل جراء جرائم التّعذيب والإذلال.

ودعت “شؤون الأسرى” و”النادي”، إلى “الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق أممية بتفويض شامل، للتحقيق في كافة الجرائم التي يرتكبها العدو بحق الأسرى والأسيرات، وخروج المنظومة الحقوقية من حالة العجز في وقف حرب الإبادة والعدوان الأسرى الذي يشكل وجها آخر لها”.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من 9900، وهذا المعطى لا يشمل كافة المعتقلين من غزة.