النائب الأول للرئيس الايراني يصل الى الدوحة

العالم - إيران

ووصل محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس بزشكيان إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وقبيل مغادرته طهران صرح النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد رضا عارف" بأن رسالة الشعب الإيراني هي التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم وتحرير القدس الشريف.

وشيع اهالي العاصمة الايرانية طهران، أمس الخميس جثمان الشهيد اسماعيل هنية وذلك بعد اقامة قائد الثورة الاسلامية، الصلاة على جثمانه. وقد شُيع جثمانا الشهيد هنية ومرافقه من جامعة طهران حتى ساحة ازادي بمشاركة حاشدة من اهالي طهران.

واستشهد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء المجاهد الفلسطيني إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأحد حراسه في مكان إقامته بطهران جراء عمل إرهابي قام به الكيان الصهيوني المجرم.