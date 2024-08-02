الاحتلال يعيش حالة من الهلع خشية الرد على اغتيال هنية

العالم - خاص بالعالم

دخلت المعركة مع الاحتلال الاسرائيلي منحى آخر بعد تطاوله الاخير على قيادات محور المقاومة وسيادات وامن دوله وعليه انتظار الرد الآتي حتما.

قرار لا نقاش او جدل فيه صدر من طهران وبيروت وصنعاء وامام تنفيذه ايام وليال بانتظار العثور على رد حقيقي ومتناسب مع الجرائم الاسرائيلية يلقن تل ابيب درسا يجعلها تحسب خطواتها المستقبلية جيدا.

في طهران، وفيما شددت القيادة الايرانية وحرس الثورة الاسلامية على أن من واجب البلاد الثأر لدم الشهيد اسماعيل هنية وأن الرد سيكون قاسيا ومؤلما، جدد الرئيس مسعود بزشكيان التأكيد على أن الجريمة الارهابية لن تبقى دون رد وأن الكيان الاسرائيلي سيندم على فعلته الشنيعة.

ومن بيروت، وجه حزب الله رسالة الى تل ابيب مفادها أن الرد على اغتيال القائد الجهادي الكبير فؤاد شكر خارج حسابات جبهة الإسناد وسيكون مدروسا جدا وليس شكليا. تهديد مماثل صدر من صنعاء وسط التأكيد على أن الاجرام الاسرائيلي يقابله تنام لجبهات الجهاد وتطور في الأداء.

أما كيان الاحتلال فيعيش حالة من الهلع والارباك والتأهب تحسبا لرد قوي من طهران ومحور المقاومة وفق الاعلام العبري. والغت شركات طيران رحلاتها من والى تل ابيب كما حذرت بعض الدول رعاياها لعدم السفر الى كيان الاحتلال. ترقب يتزامن مع ضغوط دبلوماسية على طهران وحزب الله لئلا يكون الرد كبيرا يسلتزم ردا اسرائيليا في وقت يسود الحديث عن استعداد حكومة الاحتلال للتفاوض حول غزة ولبنان.

ووفق مصادر فقد نقل وزيرا الخارجية والدفاع البريطانيان ديفيد لامي وجون هيلي الى المسؤولين اللبنانيين اثناء زيارة لبيروت أن نتنياهو مصر على تحقيق أهداف حربه لكنه يتمنى أن يبقى أي رد ضمن قواعد الاشتباك لإتاحة الفرصة أمام الجهود للتوصل إلى حل ديبلوماسي.