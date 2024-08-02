شاهد.. هجوم ناري على نتنياهو وتحذيرات من حرب أوسع

العالم - خاص بالعالم

هجوم ناري يشنه خبراء اسرائيليون على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسبب سياسة الاغتيالات التي ينتهجها ضد قادة حماس، إذ يجمعون على أنها لا تحقق الهدف المرجو منها بالقضاء على الحركة بل قد تؤدي الى حرب اوسع واخطر.

القناة الـ12 للتلفزيون الإسرائيلي قالت إن الاغتيالات لم تضعف حماس فالحركة تعرف كيف تلائم نفسها مع الظروف الجديدة وشددت على أن الاغتيالات السابقة لقادة الحركة، جعلتها قوية بطريقة فاجأت الكيان الإسرائيلي، معتبرة أنه بعد 10 أشهر من العمليات العسكرية لم تحسم تل ايب المعركة مع حماس التي لا تزال صاحبة الكلمة في غزة، بينما أكدت صحيفة معاريف على أن سياسة الاغتيالات مهما كانت لامعة إلا أنها لم تتمكن من كسر حماس التي واصلت الاتساع وتعزيز قوتها.

أما صحيفة يديعوت أحرنوت فدعت إلى إدخال سياسة الاغتيالات في سياق العدوان على غزة التي تعتبر أطول حرب يخوضها الاحتلال مشددة على أن استمرارها يعتبر فشلا وخروجا عن مبادئ الأمن في ظل إخلاء عشرات آلاف الاسرائيليين من مستوطنات الشمال وعدم حسم ملف الأسرى لدى المقاومة.

عمليات اغتيال، اعتبرت صحيفة هاآرتس أنها ستتسبب بحرب شاملة على تل أبيب هذا بالإضافة إلى أن الحرب المستمرة على قطاع غزة جعلت الكيان الإسرائيلي معزولا ومقاطعا ومجذوما أكثر من أي وقت مضى ويتم ملاحقته في المحاكم الدولية مشددة على أن الحرب على قطاع غزة هي الأكثر فشلا في تاريخ الكيان الإسرائيلي فهي تجري منذ عشرة أشهر دون أي خطة إستراتيجية على المستويين السياسي والعسكري سواء في الجنوب أو الشمال.

