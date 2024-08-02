شاهد.. احتجاجات غاضبة في إسطنبول لوقف العدوان على غزة

العالم - خاص بالعالم

"300 يوم من الإبادة الجماعية في غزة" هو الشعار الذي أطلقته مجموعة من الوقفات الاحتجاجية في تركيا، هنا في اسطنبول كانت فعالية مركزية رفع خلالها المتظاهرون اعلام فلسطين ونادوا بضرورة التدخل العاجل لوقف الإبادة، واتخاذ خطوات عاجلة لردع الاحتلال ووقف القتل.





وقال ياسين بولوط وهو متظاهر تركي لمراسل العالم: "نحن نقف جميعاً ضد القسوة والوحشية التي يرتكبها العدو الصهيونيّ ضد إخواننا في غزة، وسنبقى ضد وجود "إسرائيل" والصهاينة الذين يرتكبون المجازر المستمرة بحق الفلسطينيين في حربٍ مستمرةٍ منذ ثلاثمائة يوم، نحن هنا لدعم غزة ومقاومتها وإن شاء الله ستتحرر فلسطين ونأمل أن تقف الأمة الإسلامية معاً لتحريرها".

هذه الفعالية الغاضبة تأتي للتضامن مع غزة في اليوم الـ300 للعدوان، وهي واحدة من فعاليات لا تتوقف في تركيا منذ بدء الحرب. في حين أن إسطنبول شهدت أيضًا فعالية أخرى لصلاة جنازة رمزية على الشهيد القائد إسماعيل هنية.

هنا ميدان ايوب سلطان في اسطنبول وهذه فعالية تضامنية اخرى مع غزة هنا نظم المتظاهرون صلاة الغائب على الشهيد القائد اسماعيل هنية وهتفوا بضرورة الانتقام لكل شهداء فلسطين.

وقال محمد ارسلان وهو متظاهر تركي لمراسل العالم: "نحن كأمةٍ تركية شعرنا بالحزن الشديد والألم الكبير بعد استشهاد القائد هنية، نأمل أن يكون استشهاده دافعاً للاستمرار في طريق الجهاد والمقاومة، كما نؤكد أننا سوف نبقى داعمينَ للشعب الفلسطيني في كل الميادين وفي كل المجالات حتى ينال حريتَه ويحقق النصر ويطرد العدو الصهيوني".



تستمر أصوات المحتجين في تركيا مطالبةً بتحرك دولي فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. لتبقى هذه الاصوات والتظاهرات شاهداً حياً على التضامن الواسع مع القضية الفلسطينية، وإصرار الشعوب على دعم حقوق الفلسطينيين في وجه الظلم والعدوان.