مراسل العالم: شهداء وجرحى جراء إستهداف الإحتلال لشقة سكنية بمدينة غزة

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى تواصل القصف المدفعي الاسرائيلي العنيف على جنوب القطاع بمدينة رفح وبمخيمات رفح حيث قام الإحتلال بعملية نسف وقصف لمنازل المواطنين، إضافة الى إطلاق نار من قبل المروحيات الاسرائيلية التي تخرج بين ساعة واخرى في المناطق الغربية لمدينة رفح على المواطنين الذين يحاولون العودة من أجل تفقد منازلهم وما تبقى منها في مدينة رفح جنوب القطاع.

ولفت مراسلنا إلى أن المخيمات التي تناور بها الآليات الاسرائيليه وقوات الإحتلال تناور من محور فيلاديلفيا، حيث وصلت الى مخيمات الشوكة في شرق مدينة رفح ووسطها منوها إلى أن هذه المناطق تلقى فيها مواجهات عنيفة وضارية حيث استهدفت المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 وكذلك العبوات المضادة للمدرعات وعبوات الشواظ في مدينة رفح.

وأضاف مراسلنا انه في محافظة مدينة غزة التي يتواجد بها جيش الكيان الاسرائيلي وآلياته في منطقة محيط الكلية الجامعيه وشارع 8 ، لا زالت هذه المنطقة حتى هذه اللحظة تناور فيها الآليات الإسرائيلية وتتقدم وسط قصف مدفعي وقصف من الطائرات الحربية لهذه المنطقة والقنابل الدخانية التي تلقيها المدفعية الاسرائيليه في مناطق محيط الكلية الجامعية وشارع 8، وتلقى مواجهة بين المقاومة الفلسطينية والاستهداف للآليات الاسرائيلية حيث استهدفت الطائرات الحربية شقة سكنية في مدينة غزة وتجمع للمواطنين حيث ارتقى على اثر الإستهداف شهيدين وعدد من الاصابات، وسجلت وزاره الصحة الفلسطينيه 70 شهيد 150 اصابة خلال 24 ساعة الماضية جراء الاستهدافات المتواصلة من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي وطائراته الحربية التي تحوم في أجواء القطاع بشكل مكثف على ارتفاعات منخفضة بقطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

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