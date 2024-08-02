الشيخ دعموش: لينتظر العدو العقاب الآتي..

العالم – فلسطين المحتلة

وبحسب "المنار"، قال الشيخ دعموش خلال خطبة الجمعة في مجمع السيدة زينب في حارة حريك في الضاحية الجنوبية :” لا يتوهم العدو أنه باغتياله لقادتنا وقتله لنسائنا وأطفالنا يمكنه أن ينال من قوة المقاومة أو من إرادة وعزيمة وخيارات أهلنا وشعبنا في لبنان وفلسطين، فنحن نزداد يقيناً وثباتاً وتصميماً على مواصلة درب المقاومة بالشهداء، ونحيا بالشهداء، وتزداد مسيرتنا قوة وتألقاً وتتقدم إلى الأمام” .

وأضاف سماحته: “لا يظن العدو أنه باستهدافه في الضاحية وطهران لقادة كبار في المقاومة كالحاج فؤاد شكر والقائد اسماعيل هنية يمكنه أن يضغط على المقاومة لتتراجع أو يمكنه أن يفرض معادلات جديدة، أو ينعش الروح المعنوية للصهاينة، ففي قاموس المقاومة لا مكان للتراجع أو الاستسلام، ولن يتمكن العدو من فرض معادلات جديدة، أو استعادة هيبته المكسورة أمام المقاومة، أو ثني المقاومة في لبنان عن مواصلة معركة الاسناد لغزة” .

ورأى الشيخ دعموش “أن الاعتداء على الضاحية كان من خارج المعادلات والضوابط المعتمدة، والرد عليه الذي جزم سماحة الأمين العام بالأمس بأنه آت، سيكون من خارج المعادلات والضوابط المعتمدة في المعركة، وعلى العدو أن ينتظر العقاب الآتي”.

المصدر: موقع المنار