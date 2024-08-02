قائد حرس الثورة يبعث برسالة الى السيد حسن نصرالله

العالم - إيران

وهنأ وعزى القائد العام لحرس الثورة الإيرانية اللواء حسين سلامي في رسالة إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني، استشهاد أبو محسن فؤاد شكر.

وقال اللواء سلامي لا شك أن الشهيد العزيز الحاج ابو محسن هو خلاصة شهداء حركة حزب الله المباركة في لبنان وبشرى بالنصر الكبير لجبهة الحق، وأعداء الأمة الإسلامية، وخاصة العصابة الصهيونية من المجرمين والإرهابيين، وقتلة النساء والأطفال ورجال غزة المضطهدين.

وعلى داعمي الكيان الصهيوني أن ينتظروا الغضب المقدس، والانتقام الصعب والأكيد للمجاهدين المخلصين من محور المقاومة الإسلامية.