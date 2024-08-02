تحت شعار 'دمُنا واحد'.. حملة في الضفة للتبرع بالدم لجرحى غزة

العالم – فلسطين المحتلة

وبحسب"المركز الفلسطيني للإعلام"، أفادت الوزارة في بيان صحفي، بأن وزير الصحة الفلسطيني د. ماجد أبو رمضان وقع اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة “رحمة”، لتنفيذ الحملة.

‎وأوضحت الصحة أنها الحملة ستنطلق صباح الأحد المقبل في مقر بنك الدم المركزي برام الله، وكافة بنوك الدم في مستشفيات الوزارة، وسيارة بنك الدم المتنقلة.

وأشارت إلى أن الحملة ستستمر حتى يوم الخميس المقبل، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “رحمة”.

وبينت أن طواقم بنوك الدم ستعمل على جمع وفحص وتخزين وحدات الدم، وتسليمها لمؤسسة رحمة لنقلها إلى مشافي ومراكز العلاج في قطاع غزة، وذلك لتلبية احتياجات الجرحى والمرضى من زمر الدم المختلفة.

‎وأهابت الصحة بأبناء شعبنا المعطاء بالمشاركة في حملة التبرع بالدم، وجمع الكميات والزمر المطلوبة خلال فترة الحملة حيث تهدف الحملة لجمع 3 آلاف وحدة دم.

وتواجه المنظومة الصحية في قطاع غزة انهياراً بسبب تضرر قطاع كبير من المستشفيات والمراكز الصحية وخروجها عن الخدمة في إثر القصف الإسرائيلي المباشر.

ووفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي، خرجت 34 مستشفى و68 مركز صحي في قطاع غزة عن الخدمة بسبب الاستهداف المباشر للمنظومة الصحية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 39 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 91 ألف آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.