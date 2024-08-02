شاهد.. جندي إسرائيلي يقدم شهادته عن سلوك الجنود الإنتقامي في غزة

العالم – فلسطين المحتلة

وبحسب موقع"الجزيرة" الإخباري، قال الجندي السابق يوفال غرين (26 عاما) في مقابلة مع الشبكة إن الجنود الإسرائيليين دمروا ونهبوا منازل الفلسطينيين رغبة منهم في الانتقام.

وأوضح أنه "في الأيام التي سبقت دخولنا إلى خان يونس (جنوبي قطاع غزة) كانت هناك حالة متنامية من شيطنة الغزيين".

وأضاف أنه سمع بعض الجنود يتحدثون عن تدمير غزة بأكملها، وقال إن "محو غزة أصبح أمرا يناقشونه، وكأنها فكرة مشروعة".

وذكر الجندي السابق -الذي كان مسعفا في وحدته- أن من أشد الأمور التي أزعجته أن يرى الجنود في وحدته وهم ينهبون منازل الفلسطينيين.

وتابع: "ترى زملاءك ينهبون المنازل طوال الوقت… كانوا يأخذون تذكارات من منازل الفلسطينيين وهو أمر يرتبط مباشرة بالشيطنة التي جرت قبل دخولنا إلى خان يونس".

وأضاف: "كانوا يأخذون القلائد ويكتبون عبارات على الجدران ويعيثون خرابا في المنازل من دون أي داع".

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وأكد غرين أن هناك مستوى خطيرا من سوء السلوك لدى القوات الإسرائيلية في غزة، وقلة انضباط في هيكل القيادة.

ومنذ نحو 10 أشهر تواصل إسرائيل حربها على غزة، التي يقول خبراء دوليون إنها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف، ومُحيت عائلات بأكملها من السجل المدني، كما دمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.