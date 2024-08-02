مساجد الضفة تؤدي صلاة الغائب على الشهيد القائد إسماعيل هنية

العالم – فلسطين المحتلة

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، فقد احتشد المصلون في مساجد الضفة كافة لأداء صلاة الغائب على الشهيد القائد هنية، وفاء له ولما قدمه من تضحيات للقضية الفلسطينية.

وفي نابلس أدى المصلون صلاة الغائب على القائد هنــية، والشهيد نائل السخل المبعد إلى غزة والذي ارتقى بقصف الاحتلال فجر اليوم.

كما أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة والغائب على القائد هنية في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وخلال خطبة الجمعة على منبر المسجد الأقصى نعى الشيخ عكرمة صبري الشهيد القائد إسماعيل هنية، كما ردد المصلون تكبيرات وهتافات لحظة نعي القائد هنية.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، دعت لأداء صلاة الغائب على روح القائد الشهيد إسماعيل هنية، في كل المساجد، وفاءً له ولرسالته ولدماء الشهداء.



