شاهد.. هذا آخر ما قاله الشهيد إسماعيل هنية قبل اغتياله 

العالم - فلسطين



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، آخر مقطع مصور للشهيد إسماعيل هنية تحت "شعر بدنو أجله، وكأنه ينعى نفسه" خلال لقائه مع قائد الثورة الاسلامية، أية الله السيد علي خامنئي.



وقال هنية خلال اللقاء: "هذه هي الدنيا، أمات وأحيا وأضحك وأبكى. الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، ولكن هذه أمة خالدة إن شاء الله ومتجددة، وكما قال الشاعر: إذا غابَ سيدٌ قامَ سيدُ إن شاء الله تعالى".



ووصلت قيادات إسلامية وعربية وشعبية كبيرة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد إسماعيل هنية، الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران.

وتشكلت طوابير طويلة في مطار حمد الدولي بالعاصمة الدوحة منذ ساعات الليل لحضور مراسم التشييع، التي ستقام بمشاركة مسؤولين من العديد من الدول.



وأغلقت بعض الشوارع الرئيس ة والفرعية في الدوحة أمام حركة المرور، وسط اتخاذ الشرطة تدابير أمنية شديدة، الذي ستقام صلاة الجنازة فيه عقب صلاة الجمعة ومحيطه.



وانطلقت في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع جثماني الشهيد هنية ومرافقه بحضور رسمي وشعبي واسع، قبل أن ينقل جثمانه إلى قطر.

وفي كلمة له خلال التشييع، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف؛ إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خطأ استراتيجيا باغتياله إسماعيل هنية.



وأضاف أن "كل الاستهدافات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ناجمة عن عجزه في مواجهة المقاومة".