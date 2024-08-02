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النائب الأول للرئيس الإيراني يلتقي أمير قطر

النائب الأول للرئيس الإيراني يلتقي أمير قطر
الجمعة ٠٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

التقى النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، اليوم الجمعة، في الدوحة، أمير قطر تميم بن حمد وبحث التطورات الإقليمية والدولية.

العالم - ايران

ووصل النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف على رأس وفد إلى قطر للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد إسماعيل هنية.

وقبيل مغادرته الى قطر للمشاركة في مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية؛ قال النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد رضا عارف" بأن رسالة الشعب الإيراني والثورة الاسلامية الايرانية هي التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم و تحقيق تطلعاته المشروعة والتي ارتبطت في العالم الإسلامي بتحرير القدس الشريف في السنوات التي تلت الثورة الاسلامية.

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