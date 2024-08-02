المقاومة الاسلامية تستهدف مواقع للاحتلال شمالي فلسطين المحتلة

العالم - لبنان
كما استهدف المجاهدون موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة كذلك تم استهداف موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وشيعت بلدةُشمع ، الشهداءَ الأربعة من التابعية السورية الذين قضَوا عصرَ أمس ، جراءَ غارة اسرائيلية معاديةٍ استهدفت بشكل مباشر منزلًا ما أدى الى استشهاد الوالدة معَ أطفالها الثلاثة ، وجرحِ مواطنين لبنانيين من سكان البلدة .
موكب التشييع انطلق من أمام المستشفى اللبناني الايطالي في صور بعدما نقلتهم سيارات إسعاف الهيئة الصحية الإسلامية وكشاف الرسالة ، ومن ثمّ أدوا الصلاة على أجسادهم، ليواروا بعدها الثرى في جبانة البلدة .