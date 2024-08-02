فيديو خاص: الكوادكوبتر تستهدف كل من يتحرك في رفح!!

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وأضاف: هذا بالاضافة الى ان طائرات الكوادكوبتر والمروحية تستهدف كل من يتحرك في رفح، بالاضافة الى نسف المربعات السكنية وتدمير البنية التحتية والشوارع.

واستشهد 5 أشخاص بينهم طفلة جراء غارات جوية استهدفت شارع الجلاء ومنطقة الزيتون بمدينة غزة شمالي القطاع، وذلك بعد ساعات على استشهاد 15 فلسطينيا واصابة 40 آخرين في قصف طال مدرسة في منطقة الشجاعية شرق المدينة.

واستشهد وجرح فلسطينيون جراء قصف مسيرات الاحتلال لمخيم المغازي وسط القطاع.

وفي الجنوب اصيب العشرات في قصف إسرائيلي طال مناطق شرق ووسط مدينة خانيونس وغرب مدينة رفح.

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