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أنباء أولية عن وقوع انفجار قرب السفارة 'الإسرائيلية' في الهند

أنباء أولية عن وقوع انفجار قرب السفارة 'الإسرائيلية' في الهند
الجمعة ٠٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام الاحتلال الاسرائيلي بوقوع انفجار قرب السفارة "الإسرائيلية" في الهند. اليوم الجمعة وأن الأجهزة الأمنية المحلية فرضت طوقا أمنيا حول السفارة.

العالم - آسيا والباسفيك

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