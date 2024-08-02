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شاهد.. اغتيالات طهران وبيروت تشعل العالم الافتراضي

الجمعة ٠٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج "نقطة تواصل" قضايا وتطورات أثارت جدلاً واسعاً في العالم الافتراضي، حيث تفاعل النشطاء بشكل كبير مع الأحداث الأخيرة التي هزت منصات التواصل الاجتماعي، مثل إنستغرام، "X"، فيسبوك، وتيك توك.

العالم - نقطة تواصل

من قلب العاصمة الإيرانية طهران إلى ضاحية العاصمة اللبنانية بيروت، كان المستهدف واحداً، المقاومة، والعدو واحداً، الكيان الإسرائيلي. في إيران، تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وفي لبنان، اغتيل القائد في حزب الله فؤاد شكر.

شهدت الأشهر العشرة الماضية تصاعداً في التوغل الصهيوني وجرائم الإبادة بحق سكان غزة، مما أدى إلى صدمات متتالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. في ظل هذه الأوضاع، حصلت إسرائيل على ضوء أخضر أميركي لتنفيذ اغتيالاتها، فافتعلت الفتن من باب مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، واعتدت على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث اغتالت القائد في حزب الله فؤاد شكر. ولم تكتفِ بذلك، ففي أقل من 12 ساعة، نفذت جريمة اغتيال ثانية في طهران، مستهدفة إسماعيل هنية.

أثارت هذه الأحداث غضباً كبيراً وضجة واسعة على المنصات الرقمية، حيث تفاعل المستخدمون عبر المنشورات والتعليقات والتدوينات، مستخدمين عدداً من الهاشتاغات وتداول مقاطع الفيديو التي توثق هذه الجرائم.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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