تحذيرات سرية لنتنياهو من فشل ذريع حال التوغل في لبنان، والحركة نحو الهاوية.. ناقوس يدقه الإعلام العبري

العالم - بانوراما

الملف الأول: حذر مسؤولون عسكريون وسياسيون إسرائيليون، من عواقب أي توغل بري في لبنان في حال اندلعت الحرب مع حزب الله. ووجه هؤلاء رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حذروه فيها من أن أي توغل بري سيؤدي إلى فشل ماساوي، كما ستكون له عواقب غير مسبوقة.

الملف الثاني: قالت صحيفة معاريف العبرية إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو زرع الفتنة والفرقة بين المجتمع الإسرائيلي ويقود أمن الكيان واقتصاده إلى الهاوية.



واعتبرت الصحيفة أن الشعارات التي أطلقها نتنياهو بعد عملية طوفان الأقصى وتنادي بالأخوة والنصر؛ ما هي إلا استعراض لمظهر وحدة زائف. واتهمت الصحيفة العبرية فريق نتنياهو بالسعي للسيطرة على المناصب والوظائف. كما أشارت إلى أن العجز في الميزانية تجاوز خط ستة فاصل ستة بالمئة؛ ما يخلق خطرا في تخفيض التصنيف الائتماني وتخليد الفائدة العالية؛ مبينة أن أسعار الغذاء التي وعد نتنياهو بتخفيضها ترتفع كل شهر.

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