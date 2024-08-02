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فيديو خاص: تصعيد كبير في الجنوب، هل بدأت حرب حزب الله؟!!

الجمعة ٠٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بأن جبهة الاسناد في جنوب لبنان عادت اليوم الى التصعيد والتطور الميداني بعد يومين من الهدوء الحذر والترقب.

العالم - خاص بالعالم

واوضح مراسلنا: حيث شهدت الجبهة الجنوبية سلسلة كبيرة من العمليات للمقاومة استهدفت فيها اكثر من موقع وتجمع لجنود الاحتلال بالاضافة الى الدفاعات الجوية التي ارغمت الطائرات الحربية الاسرائيلية على الانكفاء الى داخل الاراضي المحتلة.

وأضاف ان المقاومة اليوم شنت عملية نوعية على موقع الضهيرة الذي شوهد بشكل واضح ان النيران تندلع في بعض آلياته العسكرية واماكن تموضع جنوده فيه.

وتابع مراسل قناة العالم: كما هاجمت المقاومة موقع الراهب و المرج و بياض بليدا والسماقة بالاسلحة الصاروخية والمدفعية المناسبة.

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