غزة تحت النار .. القطاع أصبح منطقة منكوبة

العالم - خاص بالعالم

مستهينا بالمجتمع الدولي ومتجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية واصل الاحتلال الاسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة مرتكبا المزيد من المجازر و قاصفا المنازل المأهولة ومستهدفا المدنيين وتجمعات النازحين في مختلف مناطق القطاع المحاصر، لتبلغ نسبة االشهداء من نساء وأطفال غزة إلى أكثر من 69 بالمئة من مجمل عدد الضحايا والشهداء الذين تجاوز عددهم 140 الفا.



فرق الدفاع المدني بغزة انتشلت جثامين شهداء وأسعفت عشرات الجرحى من قصف منازل في خانيونس جنوبي قطاع غزة وشرق جنوب مدينة غزة مشيرة الى أن المجزرة التي قام بها الاحتلال بقصفه مدرسة دلال المغربي بمنطقة الشجاعية أسفرت عن استشهاد 15 مواطناً وإصابة 40 آخرين ولا تزال طواقم الدفاع المدني تبحث عن مفقودين تحت الركام.



وفيما عملت قوات الاحتلال على نسف مباني سكنية شمال مخيم البريج وسط القطاع أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القطاع أصبح منطقة منكوبة، مشيرا الى تدمير الاحتلال لأكثر من 150 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وأكثر من 100 ألف أخرى بشكل جزئي فضلا عن تدميره لـ700 بئر للمياه في القطاع وأعلن المكتب عن تسجيل أكثر من مليون وثمانمئة ألف حالة مرضية بسبب النزوح وانعدام الخدمة الصحية.

كما أحصى المكتب قتل الاحتلال لـ885 من الكوادر الطبية و79 ضابطاً من الدفاع المدني و165 من الصحفيين وأكثر من 100عالم.



ووسط الدمار الهائل والمجاعة القاتلة في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم لا يزال مئات آلاف الفلسطينيين يعانون وللشهر العاشر من مرارة النزوح المتكرر مع إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر لسكان مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعدادا لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.