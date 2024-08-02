الكرة الاسرائيلية تتدحرج نحو الهاوية .. من يرسم مسارها؟

العالم - خاص بالعالم

الكرة الاسرائيلية تتدحرج نحو الهاوية؛ يرسم مسارها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عبر زرع الفتنة والفرقة بين المجتمع الإسرائيلي ويقود أمنه واقتصاده إلى الانهيار مع تنامني سيطرة التيار القومي الصهيوني المتطرف على مفاصل الحكومة.

ناقوس الخطر هذا قرعه الإعلام الاسرائيلي محذرا من سياسة التفريق التي يزرعها نتنياهو والتي تحطمت عندها كل الشعارات الزائفة التي أطلقها بعد عملية طوفان الأقصى. وتقول صحيفة معاريف الاسرائيلية؛ ان رئيس الوزراء استهدف استعراض مظهر وحدة زائف؛ واتهمت فريقه بالسعي للسيطرة على المناصب والوظائف.

وأشارت الصحيفة إلى فراغ في العديد من المؤسسات الإسرائيلية، حيث لا يوجد بعد مفتش عام، والمحكمة العليا تؤدي مهامها دون رئيس؛ ولا يوجد مدير سلطة للشركات الحكومية منذ ستة أشهر، ومؤسسة التأمين الوطني بلا مدير عام منذ سنتين. واضافت ساخرة بانه قريبا لن يكون هناك مأمور شؤون الموظفين.

وتحدثت الصحيفة عما أسمته مشاريع قوانين عبثية طرحت في “الكنيست”؛ مشيرة إلى أن العجز في الميزانية تجاوز خط ستة فاصل ستة بالمئة الذي وعد به نتنياهو، مبينة أن أسعار الغذاء التي وعد بتخفيضها ترتفع كل شهر.

وشددت على أن سلوك حكومة نتنياهو في شؤون الاقتصاد والمجتمع مقلق، وفي شؤون الأمن مخيف، متسائلة كم شهراً إضافياً ستستمر الحرب، ومتى سيعود المستوطنون إلى الشمال، وتأثير كل ذلك على ميزانية الأمن.

وفي سياق حالة القلق وانعدام الاستقرار داخل البيت الإسرائيلي؛ تذهب مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أبعد من ذلك في الجانب الأمني؛ حيث أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن حكومة الاحتلال وزعت هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية على عدد من وزرائها، وأمرت آخرين بشرائها تخوفاً من حرب شاملة بناء على سيناريوهات من بينها احتمال انهيار الشبكة الخلوية.