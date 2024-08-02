تصاعد التوتر في الضفة.. إصابات واعتقالات في اقتحامات إسرائيلية جديدة

العالم - خاص بالعالم

بموزات مواصلة الاحتلال سياساته القمعية تتصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة مع اعتماد تكتيك جديد لعملها النضالي الذي تطور من الدهس والطعن إلى العبوات والسلاح الناري بفضل تمكنها في انتاج اسلحة و ذخائر في مصناعها السرية داخل الضفة الغربية.



على ارضية هذه التطورات صعدت قوات الاحتلال من اقتحامتها واعتقالتها في الضفة المحتلة وداهمت عدة مدن وبلدات ونفذت حملة اعتقالات وسط وقوع اصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

ثلاثة مواطنين فلسطينيين اصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة بعدة آليات وفرقا راجلة تجولت في عدة احياء في المدينة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بعد اقتحامها المدينة من حاجز بيت فوريك في حين اصيب شاب بجروح بالرصاص الحي في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وفي قرية ام صفا شمال غرب رام الله وسط الضفة اقتحم مستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال القرية في حين اطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المصلين أثناء خروجهم من صلاة الجمعة. ووصلت قنابل الغاز إلى داخل المسجد ما أوقع حالات اختناق حسب ما ذكر شهود عيان.

وفي بلدة رامين في طولكرم شمالي الضفة اقتحمت مجموعة من الاليات الاسرائيلية ترافقها جرافة عسكرية البلدة تصدى لها المقاومون بمهاجمتها بعبوة ناسفة .

اما في مدينة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر جمال صوي بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته. وفي جنين اقتحمت آليات عسكرية اسرائيلية المدينة وداهمت عدة أحياء فيها قبل أن تنسحب منها.

وفي حزما شمال شرق القدس، داهمت قوات الاحتلال ثلاثة منازل واستجوبت المواطنين فيها ومدنية بيت لحم جنوب الضفة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اربعة فلسطينيين.