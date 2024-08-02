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تعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون بتل أبيب

تعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون بتل أبيب
الجمعة ٠٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن تعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون بتل أبيب بسبب "الضغط الكثيف من الجمهور" حسب زعمها.

العالم - فلسطین

وكانت قد ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنّ هناك "تقديرات في إسرائيل بأن إيران ستشن هجومًا أكبر وأضخم من الهجوم السابق" على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

ويأتي ذلك بعد اغتيال إسرائيل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق، وجّه قائد الحرس الثوري حسين سلامي رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، حيث أشار إلى أنّ "على أعداء الأمة وبخاصة العصابة الصهيونية وداعموها ترقب انتقام المقاومة".

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